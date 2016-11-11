Пепе Рейна: "Надеюсь, очень скоро "Наполи" сможет сыграть в финале Лиги чемпионов"

Голкипер "Наполи" Пепе Рейна выразил надежду на то, что команда в скором времени сможет выйти в финал Лиги чемпионов. По словам испанского вратаря, неаполитанский клуб достаточно силен, чтобы пройти в главном клубном турнире Европы достаточно далеко.

– Неаполь – один из самых необычных городов мира, – приводит Football Italia слова Рейны. – Попадая сюда, проникаясь его непередаваемой атмосферой, влюбляешься в него. Город просто очаровывает.

"Наполи" – это команда, которая обладает огромным потенциалом. Мы можем достичь серьезных высот. Надеюсь, в ближайшее время мы сможем выйти в финал Лиги чемпионов.

Мне посчастливилось играть в решающем матче Лиги чемпионов в составе "Ливерпуля" против "Милана". Тогда я испытывал весьма противоречивые чувства, потому что в начале встречи мы играли гораздо лучше итальянцев, однако потом соперник забил со штрафного. Мяч влетел в мои ворота после рикошета. Это было очень обидно.