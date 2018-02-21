Пепе: "На таком высоком уровне играть вдесятером очень тяжело"

Защитник "Бешикташа" Пепе после разгромного поражения от "Баварии" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:5) отметил, что удаление стало решающим фактором. Турецкая команда уже на 16-й минуте осталась в меньшинстве, так как Домагой Вида​ получил красную карточку.

- На таком высоком уровне играть вдесятером очень тяжело, - цитирует пресс-служба УЕФА Пепе. - Такая ошибка очень дорого обходится. Оставшиеся на поле игроки очень старались. Играй мы в равных составах, все могло произойти по-другому. Теперь нужно думать о чемпионате страны.