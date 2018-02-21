02:00 | Футбол — Лига чемпионов

Пепе: "На таком высоком уровне играть вдесятером очень тяжело"


Защитник "Бешикташа" Пепе после разгромного поражения от "Баварии" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:5) отметил, что удаление стало решающим фактором. Турецкая команда уже на 16-й минуте осталась в меньшинстве, так как Домагой Вида​ получил красную карточку.

- На таком высоком уровне играть вдесятером очень тяжело, - цитирует пресс-служба УЕФА Пепе. - Такая ошибка очень дорого обходится. Оставшиеся на поле игроки очень старались. Играй мы в равных составах, все могло произойти по-другому. Теперь нужно думать о чемпионате страны.

Бавария - Бешикташ

Дополнительная информация

http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/matches/round=2000882/match=2021686/index.html#/

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/8 финала
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