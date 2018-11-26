Павел Врба: "Виктория" хочет играть весной в еврокубках и приложит для этого все силы"

Главный тренер "Виктории" Павел Врба заявил в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА, что его команда хочет играть весной в еврокубках. 54-летний чешский специалист сказал, что его клуб приложит все силы для достижения этого результата.

– Чего ожидаете от ЦСКА в этом матче. Будет ли что-то похожее на игру в Пльзени?

– У тренера ЦСКА есть свое лицо и большой опыт, – сказал Врба. – У него свой стиль и стандарты, по которым ЦСКА играет. "Виктория" хорошо выглядела часть матча первого тура Лиги чемпионов дома (2:2), но позволила сопернику комбинировать во втором тайме и не удержали победу. Важно отметить, что наш клуб хочет играть весной в еврокубках и приложит для этого все силы.

– Виктор Гончаренко сказал, что вы хорошо друг друга знаете и нечем даже удивить. Вас удивил отсутствие Мангуссона или Фернандеса, который будет играть в шлеме?

– Меня не удивляет, что Хердур Магнуссон не будет играть – он дисквалифицирован. Мариу Фернандес играл несколько дней назад и является ключевым игроком команды. Не зря ваша федерация футбола дала все, чтобы он играл за сборную. Это лучший правый хавбек, который играет в России. (Елена Григорьевская)