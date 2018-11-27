Павел Врба: "Теперь воспоминания о Москве будут еще лучше"

Главный тренер "Виктории" Павел Врба прокомментировал волевую победу над ЦСКА (2:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов. В 2016 году Врба работал в "Анжи", и при нем команда проиграла в Москве "Локомотиву" 0:4.

– У вас не получались матчи в Москве, когда вы работали в "Анжи". Теперь, получается, дела налаживаются?

– Мне нечего менять в своей точке зрения. В России хорошая лига, интересный футбол, собраны хорошие футболисты. После сегодняшней победы буду вспоминать с еще большим удовольствием, хотя и до этого воспоминания были неплохие. (Александр Рогулев)