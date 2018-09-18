Павел Врба: "Опыт работы в "Анжи" не пригодится, потому что состав и тренер у ЦСКА уже другие"

Главный тренер "Виктории" Павел Врба в интервью "СЭ" поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА, который пройдет завтра, 19 сентября, в Чехии. Чешский специалист заявил, что опыт работы в "Анжи" ему не пригодится, так как у армейцев сменился тренер и состав.

- Вы работали в России в "Анжи", пригодится ли тот опыт в игре с ЦСКА?

- Очень рад снова встретиться с российским футболом и хочу отметить его уровень, - сказал Врба. - Мы увидели это на чемпионате мира. Мой опыт работы в "Анжи" почти не пригодится, потому что состав и тренер у ЦСКА уже другие. Хотя я знаю из последних матчей, в какой футбол будет играть российский клуб. Думаю, мы будем хорошо подготовлены.

- Пять лет назад "Виктория" под вашим руководством обыграла ЦСКА в Чехии со счетом 2:1. Как изменился ЦСКА с тех пор?

- Конечно, произошли огромные изменения, команда стала намного моложе. Вероятно, ЦСКА сейчас находится не на тех позициях, где он должен быть, но я все же думаю, что этот клуб будет бороться за титул. В последних играх ЦСКА показал огромную силу. (Игорь Новиков)

"Виктория" - ЦСКА: Лига чемпионов, групповой турнир, 1-й тур, 19 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 22.00 (время московское)