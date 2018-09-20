Павел Врба: "Матч с ЦСКА - один из лучших для "Виктории" в плане атаки"

Главный тренер "Виктории" Павел Врба после матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА (2:2) отметл, что эта игра показала возможности команды. По его словам, игрокам для победы не хватило концентрации.

- Матч показал наши возможности. Это была одна из лучших наших игр в плане атаки, - заявил Врба. - Но очень жаль, что во втором тайме мы пропустили дважды. Игрокам нужно быть более сконцентрированным.

После перерыва мы перестали диктовать свои условия. Пропустили быстрый гол из раздевалки. Что касается второго мяча, мне сложно сейчас судить, что там произошло.

Я доволен подопечными, скажу им об этом. Но обращу их внимание на то, что три очка таким образом в Лиге чемпионов не отпускают! (Виталий Айрапетов)