Павел Врба: "Качество футбола в РПЛ очень высоко, пристально слежу за премьер-лигой"

Главный тренер "Виктории" Павел Врба заявил в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА, что пристально следит за российской премьер-лигой. Он также добавил, что считает РПЛ одной из лучших лиг

– Очень пристально слежу за Премьер-лигой, – приводят "Известия" слова Врба. – Качество футбола в РПЛ очень высоко, и я считаю вашу лигу одной из лучших в Европе. Ведущие команды из российского чемпионата, в том числе ЦСКА, регулярно доказывают свое мастерство в еврокубках.

В этом сезоне армейцы строят новую команду из молодых игроков. Однако уже сейчас они показывают неплохие результаты как на внутренней, так и на европейской арене. Предстоящий матч будет решающим для нас. Мы хотим попасть в Лигу Европы, так что обязаны побеждать ЦСКА.

После четырех туров ЦСКА занимает третье место в группе G, набрав 4 очка. В активе "Виктории" 1 очко. У занимающего первую строчку "Реала" – 9, у расположившейся на второй позиции "Ромы" – 9.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА - "Виктория". Начало игры - во вторник, 27 ноября, в 20.55 (время московское).

Все о Лиге чемпионов – здесь