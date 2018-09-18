Павел Врба: "ЦСКА очень молод, но очень силен"

Главный тренер "Виктории" Павел Врба в интервью "СЭ" поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА, который пройдет завтра, 19 сентября, в Чехии. Чешский специалист отметил, что у армейцев достаточно сильный состав и хорошая молодежь.

- Летом ЦСКА отпустил и пригласил много игроков, ушел из команды Александр Головин. Все это можно считать преимуществом для "Виктории"?

- Не знаю, хорошо это или нет, но Головин получил исключительное предложение. Как и ЦСКА, поэтому трансфер и состоялся. У меня есть свои заметки о лучших игроках, которых я уже отмечал пять лет назад, когда мы играли с ЦСКА в первый раз. Конечно, у этого клуба появляется хорошая молодежь, за которой тоже нужно следить. Но сейчас нас ждет другой матч, а ЦСКА - это ЦСКА, очень хорошая команда.

- "Виктория" идет в лидерах чемпионата Чехии и не испытывает серьезных проблем с травмами, как у ЦСКА. В связи с этим можно назвать вашу команду фаворитом в этом противостоянии?

- Думаю, что у армейцев достаточно сильный состав, хотя верно, что они недавно потеряли некоторых важных игроков из-за травм. Повторюсь, возможности и уровень ЦСКА очень серьезные. Не думаю, что эта команда будет слабее нас, знаю, что нас ждет сложный матч.

- Потери Эрнандеса и Магнуссона должны сыграть вам на руку.

- Это игроки стартового состава. Может быть, из-за их повреждений состав немного ослаблен. Но ЦСКА настолько силен, что справится с этим. Команда показала в последнем матче, где потеряла двух игроков в первом тайме, но все же выиграла со счетом 3:0. Мы знаем сильные стороны. Хорошие исполнители и организованная защита. (Игорь Новиков)

"Виктория" - ЦСКА: Лига чемпионов, групповой турнир, 1-й тур, 19 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 22.00 (время московское)