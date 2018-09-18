Павел Врба: "ЦСКА – это не команда желторотиков"

Главный тренер "Виктории" Павел Врба накануне матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА отметил силу российского футбола, передает из Пльзеня спецкор "СЭ" Виталий Айрапетов.

– Я работал в России в "Анжи", но мои знания сейчас никак не могут мне помочь. ЦСКА существенно поменялся по сравнению с временами Леонида Слуцкого, – подчеркнул Врба. – Другие игроки, другой тренер, другая тактика, схема. Команда строится с нуля. Недавняя игра сборной России с Чехией показала всю силу российского футбола, о котором мы подзабыли, в том числе и силу ЦСКА. Станислав Черчесов часто говорит применительно к национальной команде – "мы", а не "я". Вот эта фраза характеризует весь российский футбол.

Вспоминаю ли матч с ЦСКА в 2013 году, когда мы победили? Разумеется, нам помогло тогда то, что домашний матч мы проводили дома, а армейцы не могли принять нас в Москве, играли в Питере. И это сыграло нам на руку.

Раньше у нас было больше выбора в атаке. Сейчас вариантов поменьше. Есть Крменчик, который много забивает. Но ЦСКА играет компактно, армейцы не будут бегать за одним нашим нападающим.

Пожалуй, у нас больше опытных игроков. Но я видел три последних матча соперника. И могу сказать: ЦСКА точно не желторотая команда. Да, там много молодых футболистов, у которых, впрочем, довольно серьезный уровень.

"Виктория" – ЦСКА: Лига чемпионов, групповой турнир, 1-й тур, 19 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 22.00 (время московское)​