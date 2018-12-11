Павел Врба: "ЦСКА? Для меня гораздо важнее матч с "Ромой"

Главный тренер "Виктории" Павел Врба перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ромы" заявил, что во время предстоящей встречи будет следить за игрой между "Реалом" и ЦСКА.

- Я бы не сказал, что нам предстоит самая важная игра, но она определенно представляет для нас интерес, - приводит слова Врба Football Italia. - ЦСКА? Для меня гораздо важнее матч с "Ромой". Но я уверен, что мы будем получать информацию об игре между "Реалом" и ЦСКА.

Наша группа состоит из двух больших команд и из тех клубов, которые сосредоточены на Лиге Европы. Попадание в этот турнир будет для нас большим успехом.

"Виктория" занимает 3-е место в группе G, имея в активе 4 очка после 5 туров.

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