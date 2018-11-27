Павел Врба: "45 минут назад Лига Европы была очень далеко, теперь – очень близко"

Главный тренер "Виктории" Павел Врба прокомментировал волевую победу над ЦСКА (2:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов.

– За счет чего смогли переломить ход матча? Казалось, в первом тайме у вас не было моментов, если не считать пенальти.

– Да, в самом начале мы сделали существенную ошибку. Начали игру не с той стороны, в эпизоде с пенальти, и это повлияло на весь тайм. Хотя к концовке тайма мы смогли прийти в себя, мы начали владеть мячом, и в итоге заработали пенальти, который не реализовали к сожалению. Удачно то, что мы смогли второй тайм начать в том же стиле, что и закончили первый. Забили оба мяча мы не без доли удачи, нов итоге выиграли.

– Снова исход вашего матча с ЦСКА решился в самой концовке.

– ЦСКА сегодня не хватило удачи, возможно в ответ, когда они забили в концовке первого матча, который получался у нас. То, насколько этот матч важен для моей карьеры, мы узнаем через две недели.

– Что думаете насчет того, что теперь вы фаворит в борьбе за Лигу Европы?

– 45 минут назад она была очень далеко, а теперь – очень близко. (Александр Рогулев)​