Павел Недвед: "Ювентус" ждет победы в Лиге чемпионов 21 год, мы на многое рассчитываем"

Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед в преддверии финала Лиги чемпионов с "Реалом" отметил, что все игроки туринского клуба очень сосредоточены и не ощущают давления. Он также заметил, что команда ждет победы в турнире уже 21 год.

- Мы на многое рассчитываем, – приводит официальный сайт УЕФА слова Недведа. - Вы знаете, что мы 21 год ждем этой победы. Последний успех "Ювентуса" датирован 1996 годом. С тех пор мы несколько раз играли в финале, но ни разу не победили. Вот почему мы многого ждем от этого финала. Я вижу, что команда очень сосредоточена и раскрепощена. Она не ощущает давления. Было бы правильнее сказать, что мы приятно взволнованы перед субботним финалом.

Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе, начало игры - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.