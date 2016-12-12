Павел Недвед: "Ювентус" должен быть осторожным с "Порту"

Спортивный директор "Ювентуса" Павел Недвед после жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что его команда не является фаворитом в противостоянии с "Порту". По его словам, туринцам необходимо быть осторожными с "драконами".

- Все говорят, что мы фавориты в этой паре, - приводит Football Italia слова Недведа. - Но в Лиге чемпионов их не существует. Здесь всегда есть конкуренция и нет легких матчей. До игр остается еще два месяца, поэтому не могу сейчас дать свой прогноз. Мы не должны недооценивать "Порту" и будем осторожными.