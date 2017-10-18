09:48 | Футбол — Лига чемпионов

Павел Колобков: "Победа над "Севильей" говорит о том, что "Спартак" выходит из кризиса"

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Министр спорта РФ Павел Колобков назвал разгромную победу "Спартака" над "Севильей" (5:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов исторической. Говоря о шансах на выход в плей-офф, глава спортивного ведомства отметил, что у красно-белых очень сложная группа.

- Такая победа "Спартака" - результат удивительный, исторический, - цитирует ТАСС Колобкова. - Выиграть 5:1 у "Севильи", очень сильной и плотной команды, - это замечательный результат. Что касается шансов "Спартака" на выход в плей-офф, то у него очень сложная группа. Но если в начале (сезона. - Прим. "СЭ") были какие-то сложности, "Спартак" переживал не самые лучшие моменты, то сейчас команда выходит из этого кризиса, возвращаются травмированные игроки. Будем надеяться, что этот результат придаст "Спартаку" уверенности. Эта победа войдет в историю спартаковского футбола.

Напомним, после трех туров "Спартак" занимает 2-е место в группе E, уступая "Ливерпулю" по дополнительным показателям. В 4-м туре столичная команда на выезде сыграет с "Севильей". Матч состоится 1 ноября.

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Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4655520

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
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Patisson

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