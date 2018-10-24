Паулу Фонсека: "В Манчестере "Шахтеру" придется еще сложнее"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека после поражения от "Манчестер Сити" в 3-м туре группового турнира Лиги чемпионов отметил, что команда не намерена менять тактику, несмотря на поражение. Также он добавил, что в Манчестере будет сложнее.
- Схему мы точно менять не будем, - цитирует пресс-служба УЕФА Фонсеку. - Считаю, не по одному матчу нужно судить о том, что происходит на поле. У нас отлично выработанная тактика.
В Манчестере придется еще сложнее. Но мы будем бороться до последнего и постараемся зацепиться за очки. В каждом матче мы играем на победу, и ближайшая игра не станет исключением.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000980/match=2025088/index.html
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