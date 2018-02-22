Паулу Фонсека: "Тяжело после зимней паузы оставаться в хорошей физической форме"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека после победы над "Ромой" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1) отметил, что после зимней паузы непросто играть. Также он признал, что второй тайм был лучше первого.

- Мы начали достаточно хорошо, создали голевой момент, но не смогли его удачно завершить, - цитирует пресс-служба УЕФА Фонсеку. - Потом "Рома" высоко прессинговала, у нас возникли проблемы с нашим расположением на поле. В перерыве все проблемы удалось решить, и все стало на свои места. Команда здорово себя проявила во втором тайме. Поверьте, тяжело после зимней паузы оставаться в хорошей физической форме. Мы сегодня не закончили матч с другим результатом только потому, что вратарь "Ромы" выдал отличный матч и не раз спасал свою команду. Играть против итальянских команд очень сложно. Особенно, если они забивают первыми. Они организованно действуют в обороне, и в таком случае тяжело противостоять им.