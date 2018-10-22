20:09 | Футбол — Лига чемпионов

Паулу Фонсека: "Тайсон и Марлос не сыграют с "Манчестер Сити", Исмаили - под вопросом"

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Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека рассказал о кадровых проблемах команды перед матчем Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".

– Кем замените травмированных Марлоса и Тайсона? Это будет переход на другую схему, останется 4-2-3-1?

– Мы не будем менять схему. Мы потеряли два важнейших элемента нашей команды, - цитирует португальца "Футбол 24". - Также под вопросом участие в матче Исмаили. Постараемся справиться усилиями тех игроков, которые у нас есть. Тайсон травмировался против "Зари" и выбыл на шесть недель. Марлос получил повреждение в предыдущей игре. Он точно не сыграет с "Манчестер Сити", а также может пропустить и следующие матчи. Все остальные игроки готовы играть. У нас такой сложный период, что даже мой ассистент травмировался сегодня на тренировке.

Матч "Шахтер" - "Манчестер Сити" состоится 22 октября и начнется в 22.00 по московскому времени.

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Шахтер Д - Манчестер Сити

 

 

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