Паулу Фонсека: "Шахтеру" досталась одна из самых тяжелых групп, что только могла быть"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека считает, что его клубу достались одни из самых сложных соперников при жеребьевке группового турнира Лиги чемпионов. Донецкой команде предстоит побороться за выход в плей-офф с "Наполи"​, "Манчестер Сити" и "Фейеноордом".

– Досталась сложнейшая группа, – цитирует пресс-служба клуба Фонсеку. – Возможно, одна из самых тяжелых, что только могла быть. Соперники очень сильны. "Наполи" и "Манчестер Сити" демонстрируют великолепный, непростой футбол. Там работают одни из лучших тренеров мира. Нам будут противостоять три команды с игроками высокого уровня, исповедующие красивый футбол. С полной уверенностью скажу, что клубы из второй корзины могли с тем же успехом быть и в первой. Конечно, в Лиге чемпионов есть команды менее сильные, нежели остальные, но в нашей группе очень мощный подбор. И для "Шахтера" это отличная возможность себя показать. Мы должны настраиваться только на победу. Добавлю, что Лига чемпионов не начинается завтра. Мы все делаем постепенно, шаг за шагом. Уже в воскресенье у нас важный и сложный поединок внутреннего чемпионата против "Вереса".

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