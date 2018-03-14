Паулу Фонсека: "Шахтер" сыграл лучше "Ромы"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека считает, что его команда сыграла лучше "Ромы" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Итальянская команда победила 1:0 и прошла дальше за счет гола на чужом поле.

- Только великие команды способны на то, что сделали мы. Я разочарован результатом, но я очень рад тому, какой характер мы здесь показали, - цитирует официальный сайт УЕФА Фонсеку. - Мы провели чудесную кампанию, выиграли все четыре домашних матча. Мы обыгрывали великих соперников, и у наших болельщиков есть повод для гордости. Мы были лучше "Ромы", но единственная ошибка стоила нам всего.