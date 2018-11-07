Паулу Фонсека: "Шахтер" - это "Манчестер Сити", но украинский"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека сравнил свою команду с "Манчестер Сити" по стилю игры в чемпионате Украины. Этим клубам предстоит встреча в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

– Это будет совсем другая задача, непривычная для нас, – цитирует ESPN Фонсеку. – В чемпионате Украины мы владеем мячом в матчах по 80 процентов времени и нет такого давления. Мы – "Манчестер Сити" у себя. В Лиге чемпионов все совсем иначе, приходится защищаться. Но это не значит, что мы будем отступать и занимать выжидательную позицию. Я не могу так играть, никогда так не делал, даже в скромных командах. И мои игроки не привыкли к этому.

Мы должны сыграть компактно, подвижно. Соперник прессингует очень высоко и плотно, поэтому мы должны быть внимательны. Если грамотно будем перехватывать мяч и использовать пространство, у нас все получится.