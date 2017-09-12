Паулу Фонсека: "Сарри - лучший тренер Италии"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека в преддверии матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Наполи" подчеркнул, что донецкой команде будет противостоять сильный соперник. По его словам, стиль футбола неаполитанцев один из лучших в Европе.

– "Наполи" очень силен, и их стиль футбола является одним из лучших в Европе, – цитирует пресс-служба УЕФА Фонсеку. – Мы знаем, что эта игра будет сильно отличаться от того, к чему мы привыкли видеть в чемпионате Украины. Неаполитанцы проиграли всего четыре матча в прошлом сезоне в национальном чемпионате и забили 94 гола.

Матч будет сложным, и мы должны приложить все усилия, чтобы что-то извлечь из этой встречи. Мы играли в прошлые выходные, так что у нас не было много времени на подготовку. Я думаю, что завтра будет очень открытая игра, и я надеюсь увидеть отличный футбол.

Я восхищаюсь игрой "Наполи" и считаю Сарри лучшим тренером в Италии.