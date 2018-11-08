Паулу Фонсека: "Пенальти за падение Стерлинга - это смешно"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека - о пенальти за падение Рахима Стерлинга в матче Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (0:6). Арбитр Виктор Кошшои ошибочно назначил 11-метровый.
– Что вы подумали в моменте с падением Стерлинга и первым пенальти?
– Тяжело обсуждать это после такого результата, но, конечно, пенальти смешной. Думаю, все видели… Я ни в коем случае не говорю, что из-за этого мы проиграли. Однако, безусловно, для всех этот пенальти был нелепым, смехотворным.
– Что вы сказали рефери по окончании первого тайма?
– То же, что и здесь: это смешно. Только, пожалуйста, это не оправдание после матча. Ничего относительно результата. Я лишь комментирую ситуацию с пенальти, - цитирует португальца официальный сайт "Шахтера".
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Судья года. Посмотрите, за что поставили пенальти в Лиге чемпионов
Looks like Raheem Sterling took my "be more like Steven Gerrard" advice years ago a little too far here. pic.twitter.com/C1rnvus7fq– Deluded Brendan (@DeludedBrendan) 7 ноября 2018 г.
Дополнительная информация
https://shakhtar.com/ru-ru/news/2018/november/8_news/8_fonseca/