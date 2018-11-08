Паулу Фонсека: "Пенальти за падение Стерлинга - это смешно"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека - о пенальти за падение Рахима Стерлинга в матче Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (0:6). Арбитр Виктор Кошшои ошибочно назначил 11-метровый.

– Что вы подумали в моменте с падением Стерлинга и первым пенальти?

– Тяжело обсуждать это после такого результата, но, конечно, пенальти смешной. Думаю, все видели… Я ни в коем случае не говорю, что из-за этого мы проиграли. Однако, безусловно, для всех этот пенальти был нелепым, смехотворным.

– Что вы сказали рефери по окончании первого тайма?

– То же, что и здесь: это смешно. Только, пожалуйста, это не оправдание после матча. Ничего относительно результата. Я лишь комментирую ситуацию с пенальти, - цитирует португальца официальный сайт "Шахтера".

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