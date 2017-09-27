Паулу Фонсека: "Недоволен, но горжусь "Шахтером" и нашей игрой"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека после поражения от "Манчестер Сити" в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:2) отметил, что недоволен встречей. Тем не менее, он гордится своей командой и игрой.

- Я недоволен, потому что мы проиграли, - цитирует пресс-служба УЕФА Фонсеку. - Но я горжусь своей командой и нашей игрой. "Шахтер" продемонстрировал большую смелость. Мы старались играть в свой футбол, контролировать мяч. Мы хорошо выходили в атаку и действовали очень компактно. Я смотрел все матчи "Сити". И в этом сезоне им еще не попадалась команда, которая создала столько проблем.

Трансляция матча "Манчестер Сити" - "Шахтер"