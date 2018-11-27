Паулу Фонсека: "Нас ждет интересный матч с "Хоффенхаймом"

Главный тренер "Шахтера"

Паулу Фонсека - о матче с "Хоффенхаймом" в Лиге чемпионов.

– Паулу, что с Ракицким? Почему он не прилетел в Германию?

– Вчера почувствовал боль в колене, поэтому был вынужден покинуть тренировку, - цитирует португальца официальный сайт клуба.

– В Харькове была обоюдоострая игра и счет 2:2. Как с тех пор изменилось соотношение сил?

– На мой взгляд, особенно ничего не изменилось, будет схожая встреча. Мы продолжаем следить за "Хоффенхаймом", который отлично выступает в Бундеслиге. Нам же следует оставаться собой и показывать наш футбол. Думаю, предстоит интересная игра.– Заключительные туры фактически превращаются в плей-офф, где необходимо побеждать. Это усложняет или упрощает задачу?

– Конечно, мы прекрасно понимаем, что осталось лишь два матча. Это ни в коем случае не облегчает наши задачи или улучшает настроение. Есть своего рода давление: два поединка нужно выигрывать. В принципе, мы всегда выходим на поле только за победой. Завтрашняя встреча – решающая как для нас, так и для "Хоффенхайма". Обе команды хотят взять максимум. Настраиваемся на сложный поединок, поскольку соперник очень силен и в атаке, и в обороне.

Матч "Шахтер" - "Хоффенхайм" начнется в 23.00 по московскому времени.

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