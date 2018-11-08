Паулу Фонсека: "Ман Сити" может выиграть Лигу чемпионов, у "Шахтера" есть шанс на второе место в группе"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека после матча с "Манчестер Сити" (0:6) в Лиге чемпионов высказал мнение о турнирных перспективах своей команды.

- Такой счет – настоящий нокаут для вас и для "Шахтера"?

– На самом деле здесь даже не нужно много говорить и устраивать драм. Просто "Сити" – команда совершенно другого уровня. Они полностью заслужили эту победу, с таким счетом. Мы же не были ни далеки, ни близки к тому, чтобы быть самими собой.

– Как и в уик-энд, "Манчестер Сити" забил шесть мячей. Насколько они хороши и как далеко могут пройти в турнире?

– Думаю, очень далеко. Это машина. Столько забить нелегко. "Сити" – изумительная команда. И я считаю, что они могут выиграть Лигу чемпионов.

– Как теперь вы оцениваете ситуацию в группе и шансы на продолжение борьбы в еврокубках?

– У нас еще есть все шансы на второе место. Понятно, придется очень сложно, но математически возможно. Остается выиграть два матча, понимая при этом, что будет тяжело. Посмотрим, сможем ли мы в боксе быть лучше, чем в футболе, - цитирует португальца официальный сайт "Шахтера".

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