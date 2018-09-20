Паулу Фонсека: "Как я и говорил перед матчем, "Хоффенхайм" - отличная команда"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека после матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Хоффенхайма" (2:2) отметил, что соперник показал себя с наилучшей стороны. По его словам, несмотря на это, "горняки" могли вырвать победу в концовке.

- Эта игра доказывает, что я говорил до матча. "Хоффенхайм" - отличная команда, - приводит "Террикон" слова Фонсеки. - Многие думали, что будет простой поединок, но мы не ошиблись. Наш соперник был лучше нас в первом тайме. Мы допускали множество ошибок, как в обороне, так и в атаке. К тому же, давали "Хоффенхайму" несколько раз довольно опасно выбегать в контратаки. Нам удалось сравнять счет и сразу же после этого пропустили со стандарта.

Во втором тайме мы скорректировали нашу игру в некоторых аспектах. Вторая половина встречи была за нами. Несмотря на то, что "Шахтер" сегодня сыграл вничью, в последние 15 минут мы могли забить несколько голов. Три голевых момента можно было реализовывать. Принимаю результат, если смотреть на первый и второй тайм.