Паулу Фонсека: "Фейеноорд" - сильнейшая команда"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека после победы над "Фейеноордом" (2:1) в 3-м туре Лиги чемпионов отметил, что игра была сложной. По мнению наставника, соперник доставил "горнякам" немало сложностей.

- Сложная игра, как мы и ожидали, - приводит football.ua слова Фонсеки. - Фантастическая атмосфера. "Фейеноорд" был очень силен в первые десять минут игры, и у них получилось забить. После их гола мы начали доминировать, старались быть все время с мячом, все это было до удаления Ракицкого. Очень сложно играть, когда у тебя на одного игрока меньше. Счет, без сомнений, мог стать ничейным, но мы отдавались до последней минуты, до последней секунды. Не могу не отметить нашего соперника. "Фейеноорд" - сильнейшая команда, которая доставила нам множество сложностей, но мы заслужили эту победу.