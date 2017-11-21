Паулу Фонсека: "Если вы ждете от "Шахтера" сверхзащитной игры, то будете разочарованы"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Наполи" заявил, что его команда находится в хорошей форме. Также он отметил, что не стоит ждать от донецкого коллектива защитной игры.

- Все матчи важны, - цитирует пресс-служба УЕФА Фонсеку. - Это Лига чемпионов, которая для "Шахтера" значит очень многое. Наша команда находится в хорошей форме, и мы готовы к игре с таким серьезным соперником, как "Наполи". Думаю, мы зарядились на этот матч правильной энергией.

У нас есть свой рисунок игры. Нам нравится владеть мячом и навязывать свой футбол. Но завтра будут моменты, когда мы не сможем этого делать, так как "Наполи" очень силен. Придется подстраиваться под соперника. Но могу заверить, что мы не намерены изменять себе, изменять своему стилю. Если вы ждете от нас защитной или даже сверхзащитной игры, то будете разочарованы.

Матч "Наполи" - "Шахтер" состоится сегодня, 21 ноября, и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.