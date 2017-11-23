Пауло Дибала: "Ювентусу" нужно побеждать "Олимпиакос", а не ждать осечек соперников"

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Барселоны" (0:0) отметил, что соперник стал лучше обороняться, по сравнению с прошлой игрой. Также футболист заявил, что туринцы готовы к игре против "Олимпиакоса".

– Это была очень непростая встреча, "Барселона" стала обороняться лучше, чем раньше, – цитирует Mediaset Premium Дибалу. – В следующем матче нам нужно обязательно побеждать, а не следить и надеяться на осечку соперников. Нам предстоит встреча с "Олимпиакосом" при их невероятных болельщиках. Но мы – "Ювентус", и должны побеждать на любом стадионе.