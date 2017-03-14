Пауло Дибала: "Ювентус" не ждет легкой игры с "Порту"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала понимает, что ответный поединок против "Ромы" в 1/8 финала Лиги чемпионов будет сложным. Также он отметил важность игры в защите и необходимость сыграть на ноль. Поединок состоится сегодня и начнется в 22.45 по московскому времени. Первый матч туринцы выиграли со счетом 2:0.

- Мы смотрели матч, в котором "Порту" победил "Рому", и мы знаем, что легко завтра не будет, - цитирует пресс-служба УЕФА Дибалу. - В первой игре с нами "Порту" быстро остался в меньшинстве, но 11 на 11 они очень опасны. Мы не ждем легкой игры и отдаем себе отчет в том, что дело еще надо довести до конца. Наши болельщики всегда нас поддерживают, особенно в таких важных матчах. На глазах у родных трибун все дается проще, 31 победа подряд в серии А тому свидетельство. Конечно, хорошо бы не пропустить быстрый гол. Впрочем, у нас прочная защита, мы знаем, как "Порту" атакует, и сделаем все возможное, чтобы не пропустить вообще.

Трансляция матча "Ювентус" - "Порту"