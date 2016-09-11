Пауло Дибала: "Ювентус" находится на одном уровне с топ-клубами Европы"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала с нетерпением ждет начала групповой стадии Лиги чемпионов. Аргентинец уверен, что его команде по силам далеко пройти в данном турнире.

- Не могу дождаться, когда выйду на поле под гимн Лиги чемпионов, - цитирует Sky Sports Дибалу. - Думаю, что "Ювентус" находится на том же уровне, что и топ-клубы Европы. В прошлом сезоне у нас был интересный путь в Лиге чемпионов. Не хватило нескольких секунд, чтобы пройти "Баварию". Этим летом "Юве" подписал сильных игроков, так что в этот раз мы можем пройти далеко в ЛЧ.