19:10 | Футбол — Лига чемпионов

Пауло Дибала: "Я не оскорблял Моуринью"

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Нападающий "Ювентуса"  Пауло Дибала заявил, что не оскорблял главного тренера "Манчестер Юнайтед"  Жозе Моуринью после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:2). Португальский специалист вышел на поле и приложил руку к уху, показывая, что не слышит туринских болельщиков, а аргентинскому футболисту не понравилось подобное поведение. 

- Я просто сказал ему, что не было необходимости делать такой жест, - приводит слова Дибалы Football Italia. - Не нужно было создавать еще большую напряженность. Да, в футболе случается так, что болельщики вас оскорбляют. Но не нужно реагировать подобным образом. Я не оскорблял Моуринью, а сказал ему, что в этом жесте не было необходимости. 

Ювентус - Манчестер Юнайтед

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