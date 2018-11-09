Пауло Дибала: "Я не оскорблял Моуринью"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала заявил, что не оскорблял главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:2). Португальский специалист вышел на поле и приложил руку к уху, показывая, что не слышит туринских болельщиков, а аргентинскому футболисту не понравилось подобное поведение.

- Я просто сказал ему, что не было необходимости делать такой жест, - приводит слова Дибалы Football Italia. - Не нужно было создавать еще большую напряженность. Да, в футболе случается так, что болельщики вас оскорбляют. Но не нужно реагировать подобным образом. Я не оскорблял Моуринью, а сказал ему, что в этом жесте не было необходимости.

Jose Mourinho has got the Juventus fans and players rattled at full time! 😬🤬



He's enjoyed that one A LOT! 🤫 pic.twitter.com/Gcmuyd3sDo – Football on BT Sport (@btsportfootball) 7 ноября 2018 г.

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