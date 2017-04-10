Пауло Дибала: "Я не Месси, я - Дибала"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала в преддверии первой игры 1/4 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" подчеркнул, что его нельзя сравнивать с форвардом каталонцев Лионелем Месси. Аргентинец подчеркнул, что Месси можно сравнить только с Марадоной.

– Люди должны понимать, что я не Месси, – цитирует Marca Дибалу. – Я – Пауло Дибала и просто хочу быть самим собой. Месси можно сравнивать только с Марадоной. Других таких футболистов не было. Понимаю, что от меня много ждут, и я постараюсь оправдать доверие болельщиков. Но сравнения с Месси неуместны.