Пауло Дибала: "Реал" и "Ювентус" имеют одинаковые шансы на победу в финале"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала считает, что у его команды такие же шансы на победу в финале Лиги чемпионов, как и у "Реала". Аргентинец надеется на победу в турнире ради игроков и фанатов.

– В последние годы "Ювентус" доказал, что может биться наравне с ведущими европейскими клубами, – цитирует Football Italia Дибалу. – У нас одинаковые шансы выиграть Лигу Чемпионов, как и у "Реала", так как обе команды достигли финала, обыграв сильных соперников. Мы действительно хотим поднять над головой этот трофей для себя и фанатов.

Финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.