Пауло Дибала: "Победа в Лиге чемпионов будет заслуженной наградой для "Ювентуса"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала выразил мнение, что клуб способен выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне. Туринцы в турнире дошли до полуфинала, где сыграют с "Монако". Игры состоятся 3 и 9 мая.

- Этот год может стать нашим годом, - цитирует официальный сайт УЕФА Дибалу. - Мы хорошо идем во всех турнирах, в которых участвуем. Будет нелегко - кроме нас, еще три команды хотят выиграть турнир, но мы постараемся. Если выиграем Лигу чемпионов, цель будет достигнута. Это то, к чему стремлюсь я и мои партнеры.

Победа стала бы заслуженной наградой для многих парней, которые давно выступают за "Ювентус" и многое сделали за эти годы. От Джанлуиджи Буффона до Клаудио Маркизио, Леонардо Бонуччи, Андреа Барцальи и Джорджио Кьеллини. До сих пор им не удалось завоевать этот трофей, но они его заслуживают.