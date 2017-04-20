Пауло Дибала: "Мы очень довольны своей игрой против "Барселоны"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала после ответного матча 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов с "Барселоной" (0:0) отметил игру команды в обороне. "СЭ" вел трансляцию встречи. Напомним, что первый матч команд в Италии завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.

– Мы очень довольны своей игрой против "Барселоны", – приводит Tmw слова Дибала. – Понимали, что необходимо действовать крайне внимательно в обороне, и мы это сделали. Не пропустить голов в гостях у "Барселоны" очень трудно. С Месси я не разговаривал, только поздоровался. Полуфинал? У нас нет желаемого соперника.