23:02 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Пауло Дибала: "К игре против "Барселоны" буду готов на все 100 процентов"

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Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" отметил, что успевает восстановиться от повреждения. Напомним, что в первой игре в Турине (3:0) аргентинец оформил дубль.

– К счастью, все хорошо, тренируюсь в общей группе, – цитирует TyC Sports Дибалу. – Вероятно, к игре я буду готов на все 100 процентов.

Ответный матч "Барселоны" и "Ювентуса" состоится 19 апреля, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию поединка.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
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