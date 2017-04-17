Пауло Дибала: "К игре против "Барселоны" буду готов на все 100 процентов"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" отметил, что успевает восстановиться от повреждения. Напомним, что в первой игре в Турине (3:0) аргентинец оформил дубль.

– К счастью, все хорошо, тренируюсь в общей группе, – цитирует TyC Sports Дибалу. – Вероятно, к игре я буду готов на все 100 процентов.

Ответный матч "Барселоны" и "Ювентуса" состоится 19 апреля, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию поединка.