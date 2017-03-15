Пауло Дибала: "Хотелось бы сыграть с "Барселоной" в финале Лиги чемпионов"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Порту" (2:0) подчеркнул, что команда хочет выиграть турнир. Аргентинец хотел бы встретиться в финале с "Барселоной".

– В матче с "Миланом" бить пенальти было сложнее, – приводит Tmw слова Дибалы. – Я рад победе и выходу в четвертьфинал. "Ювентус" находится в хорошей форме. Сейчас все матчи сложные. Посмотрим, кто нам попадается в четвертьфинале. С такой командой как у нас невозможно не думать о победе в Лиге чемпионов. В финале хотелось бы встретиться с "Барселоной".