Пауло Дибала: "Хотел бы сыграть решающую роль в финале Лиги чемпионов"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против "Монако" (2:1) отметил, что главный тренер команды Массимилиано Аллегри сильно переживал за своих подопечных. Аргентинец подчеркнул, что перед решающей игрой турнира "Ювентусу" нужно решить несколько задач на внутренней арене.

– Тренер очень переживает за команду, и когда ему что-то не нравится в нашем исполнении – Аллегри начинает сильно злиться, – сказал для Mediaset Premium Дибала. – В целом, это прекрасный вечер для всех нас. Мы достигли своей мечты, но сезон еще не закончен. Мы хотим победить в финале.

Хотелось бы сыграть ключевую роль в победе своей команды, но впереди у нас еще много важных матчей и задач. Этот вечер я никогда не забуду, но впереди много работы.

Отметим, что в финале Лиги чемпионов, который состоится 3 июня в Кардиффе, "Ювентус" сыграет с победителем пары "Атлетико" – "Реал". Ответный матч между мадридскими командами состоится в среду, 10 мая, и начнется в 21.45 по московскому времени. Первая игра завершилась со счетом 3:0 в пользу "Королевского клуба". "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.