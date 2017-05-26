Пауло Дибала: "Если "Реал" силен в атаке, то у "Ювентуса" очень надежная защита"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала в преддверии финала Лиги чемпионов с "Реалом" отметил, что у команд одинаковые шансы на победу. Аргентинец добавил, что важно выйти на игру без нервов и сыграть так же, как в других встречах турнира.

– У команд будут равные шансы с самой первой минуты игры, – приводит AS слова Дибалы. – Мы играем не только против великого чемпиона, но и просто против команды. Постараемся показать свою лучшую игру. И если "Реал" силен в атаке, то у нас очень надежная защита. "Ювентусу" надо выйти на матч без нервов, сыграть так же, как в остальных играх турнира. Нам осталось решить лишь одну задачу в сезоне.

Финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.