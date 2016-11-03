Патрис Эвра: "Ювентус в концовке матча против "Лиона" выглядел безвольно"

Защитник "Ювентуса" Патрис Эвра после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Лиона" (1:1) отметил, что игрокам "Старой синьоры" не хватило характера. По словам француза, разговоры об усталости и невезении являются просто отговорками.

– Если команда пропускает, всегда есть место ошибке с чьей-либо стороны, – приводит Mediaset Premium слова Эвра. – Проблемой стал не столько пропущенный мяч, сколько потеря концентрации, отсутствие характера и безволие в последние 20 минут встречи. Усталость и невезение – это просто отговорки. "Ювентус" – это команда, которая прекрасно знает свои возможности. С "Лионом" мы просто потеряли контроль над игрой. Сейчас мы очень на себя сердиты, но эта ничья – не конец света.