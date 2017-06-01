Патрис Эвра: "Дибала, забей в финале, а Кьеллини пусть будет гориллой"

Защитник "Марселя" Патрис Эвра, выступавший ранее за "Ювентус", поддержал свою бывшую команду перед финалом Лиги чемпионов против "Реала". 36-летний француз записал видеообращение к туринцам, которое опубликовал в Инстаграме.
"Пауло Дибала, я хочу, чтобы ты забил, как умеешь. Манджукича не кормите в течение недели! Я хочу видеть его злым, мотивированным. Кьеллини, хочу, чтобы ты был гориллой! Никто не пройдет тебя. Пожалуйста, не заставляйте меня плакать в субботу", - сказал Эвра.
Финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" - "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе, начало игры в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.
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