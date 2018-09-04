22:45 4 сентября | Футбол — Лига чемпионов

Патрик Шик: "Рома" хочет занять первое место в группе в Лиге чемпионов"


Нападающий "Ромы"  Патрик Шик заявил, что римляне постараются занять первое место в группе в Лиге чемпионов. Римский клуб выступит в квартете G, где ему предстоит сыграть с ЦСКА, "Реалом" и "Викторией" Пльзень.

- Не могу дождаться этих игр, - цитирует Шика Football Italia. - На таком этапе нет выбора, вам придется столкнуться с большой командой вроде "Реала", "Барселоны" или "Манчестер Сити". Между ними нет особой разницы, но я не думаю, что "Реал" будет таким же сильным, как в прошлом году. Мне любопытно посмотреть, как они будут играть без Роналду. Цель "Ромы" - первое место в группе. 

В минувшем сезоне "Рома" дошла до 1/2 финала Лиги чемпионов, где уступила "Ливерпулю" с общим счетом 6:7 по итогам двух матчей. 

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