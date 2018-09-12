Пасторе может пропустить матч с "Реалом"

Полузащитник "Ромы" Хавьер Пасторе травмировал икроножную мышцу, сообщает La Gazzetta dello Sport. Аргентинец не сможет помочь своей команде в матче против "Кьево". Также он рискует пропустить игру Лиги чемпионов с "Реалом"​.