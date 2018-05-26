Паоло Мальдини: "Ливерпуль" будет играть осторожно, "Реал" попытается контролировать игру"

Бывший защитник сборной Италии Паоло Мальдини высказал мнение, что финалисты Лиги чемпионов "Реал" и "Ливерпуль" демонстрируют совершенно разный футбол. Пятикратный победитель турнира в составе "Милана" предположил, что игра обеих команд будет зависеть от действий нападающих.

- Это две совершенно разные команды, - цитирует Football Italia Мальдини. – "Ливерпуль" будет действовать осторожно, делая ставку на контратаки. "Реал" попытается контролировать игру, владея мячом. Криштиану Роналду может забить, находясь под опекой соперника, а скоростные качества Мохамеда Салаха являются экстраординарными.

Финал Лиги чемпионов состоится сегодня, 26 мая в Киеве. Начало - в 21:45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча между "Реалом" и "Ливерпулем".