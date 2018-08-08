ПАОК - "Спартак". Ошибка Максименко привела к третьему голу греков

Капитан и полузащитник ПАОК Димитриос Пелкас на 44-й минуте первого матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Спартака" вывел свою команду вперед - 3:2. Голу предшествовала ошибка вратаря красно-белых Александра Максименко, который не смог зафиксировать мяч после прострела с правой бровки - тот в итоге оказался во вратарской, откуда хавбек отправил его в сетку.

Отметим, что забили три мяча в промежуток между 29-й и 44-й минутами. До этого голами отметились Ивелин Попов (7-я минута) и Квинси Промес (17-я).

ПАОК – "Спартак": Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа 2018, онлайн-трансляция