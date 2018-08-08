ПАОК - "Спартак". Обращений от россиян в консульство РФ в Салониках после матча пока не поступало

Дежурный консул РФ в Салониках сообщил "СЭ", что после окончания первого матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов ПАОК – "Спартак" (3:2) обращений от граждан РФ в диппредставительство пока не было. При этом обстановка в городе и на подступах к стадиону "Тумба" сложилась напряженная.

Как мы уже сообщали, незадолго до стартового свистка у входа в ложу прессы около 15 хулиганов ПАОК напали на российских журналистов. Произошла потасовка, затем полиция оттеснила представителей прессы внутрь стадиона. Когда наш корреспондент Дмитрий Зеленов обратился к греческим фанатам с просьбой отойти от коллег, его атаковали несколько человек – нанесли удары и разбили телефон.

– После матча обращений и звонков от российских болельщиков еще не поступало, – сказал дежурный консул. – Продолжаем следить за развитием событий. (Арман МКРТЧЯН)

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