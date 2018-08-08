ПАОК – "Спартак". Обращений от россиян в консульство РФ в Салониках пока не поступало

Дежурный консул РФ в Салониках проинформировал "СЭ", что на данный момент обращений от граждан РФ в диппредставительство пока не было.
При этом обстановка в городе и на подступах к стадиону "Тумба", где начался первый матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов ПАОК – "Спартак" остается напряженной. Как мы уже сообщали, незадолго до стартового свистка у входа в ложу прессы около 15 хулиганов ПАОК напали на российских журналистов.
Произошла короткая потасовка, в результате которой полиция оттеснила представителей прессы внутрь стадиона. У нашего корреспондента люди в черных майках с символикой греческого клуба пытались сорвать аккредитацию, у его коллег насильно обыскивали сумки в поисках атрибутики "Спартака".
- Ни обращений, ни жалоб на данный момент в консульство не поступало, - сказал дежурный консул. – Продолжаем следить за ситуацией. (Арман МКРТЧЯН)
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/calendar/tours/