ПАОК – "Спартак". Обращений от россиян в консульство РФ в Салониках пока не поступало

Дежурный консул РФ в Салониках проинформировал "СЭ", что на данный момент обращений от граждан РФ в диппредставительство пока не было.

При этом обстановка в городе и на подступах к стадиону "Тумба", где начался первый матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов ПАОК – "Спартак" остается напряженной. Как мы уже сообщали, незадолго до стартового свистка у входа в ложу прессы около 15 хулиганов ПАОК напали на российских журналистов.

Произошла короткая потасовка, в результате которой полиция оттеснила представителей прессы внутрь стадиона. У нашего корреспондента люди в черных майках с символикой греческого клуба пытались сорвать аккредитацию, у его коллег насильно обыскивали сумки в поисках атрибутики "Спартака".

- Ни обращений, ни жалоб на данный момент в консульство не поступало, - сказал дежурный консул. – Продолжаем следить за ситуацией. (Арман МКРТЧЯН)

Фанаты ПАОК подрались с российскими журналистами