Фанаты ПАОК нападают на российских журналистов. Фото, видео

Болельщики ПАОК перед первым матчем 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов со "Спартаком" ищут российских фанатов в окрестностях стадиона.
Нападению агрессивных поклонников греческого клуба уже подверглись несколько российских журналистов. У корреспондента "СЭ" люди в черных майках ПАОК пытались сорвать аккредитацию, у коллег насильно обыскивали сумки в поисках атрибутики "Спартака". (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Кроме того, у входа в ложу прессы около 15 хулиганов ПАОК напали на российских журналистов.
Фанаты ПАОК напали на российских журналистов. Что вообще происходит? Live!
Надпись на входе в гейт 8 - "Добро пожаловать в ад" #ПАОКСпартак pic.twitter.com/Jw6J1qHdzU– Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 8 августа 2018 г.
Это 8-й сектор. Сюда по слухам должны прийти русские. Греки только что подогнали вэн со своим ОМОНом pic.twitter.com/V6cHpf1yH3– Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 8 августа 2018 г.
8 августа 2018 г.
Так выглядит греческий ОМОН pic.twitter.com/UhS6ISYJHU– Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 8 августа 2018 г.