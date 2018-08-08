Фанаты ПАОК нападают на российских журналистов. Фото, видео

Сегодня. Салоники. Перед матчем ПАОК - "Спартак". Фото Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, "СЭ"

Болельщики ПАОК перед первым матчем 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов со "Спартаком" ищут российских фанатов в окрестностях стадиона.

Нападению агрессивных поклонников греческого клуба уже подверглись несколько российских журналистов. У корреспондента "СЭ" люди в черных майках ПАОК пытались сорвать аккредитацию, у коллег насильно обыскивали сумки в поисках атрибутики "Спартака". (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Кроме того, у входа в ложу прессы около 15 хулиганов ПАОК напали на российских журналистов.

Фанаты ПАОК напали на российских журналистов. Что вообще происходит? Live!