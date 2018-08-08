Фанаты ПАОК подрались с российскими журналистами

Перед матчем 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов ПАОК - "Спартак" греческие фанаты напали на российских журналистов.

На входе в ложу прессы около 15 людей в черных майках атаковали представителей российской прессы. До этого у одного из коллег фанаты ПАОК обыскали рюкзак и отобрали футболку "Спартака", которую тот получил в подарок от клуба.

Стюарды и полицейские вели себя пассивно - скорее, они охраняли фанатов от журналистов, передает спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Журналисту "СЭ" греки разбили телефон и нанесли несколько ударов.

После небольшой потасковки стюарды оттащили журналистов в подтрибунные помещения, однако несколько фанатов ПАОК проникли в ложу прессы и продолжили попытки атаковать россиян.

В результате вход в журналистский сектор перекрыт. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Ранее несколько российских журналистов уже подверглись нападению агрессивных поклонников греческого клуба.

Фанаты ПАОК нападают на российских журналистов //

Фанаты ПАОК напали на российских журналистов. Что вообще происходит? Live!